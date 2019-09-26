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В РФ придумали, как поддержать ОПК в случае новых санкций

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия разработала план на случай введения новых санкций, которые затронут оборонно-промышленный комплекс страны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хотел бы доложить также о реализации программ импортозамещения, потому что с 2014 года (после введения санкций - ИФ) украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы", - заявил вице-премьер.

По словам Борисова, срывов при исполнении гособоронзаказа из-за санкций нет.

Юрий Борисов Россия

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