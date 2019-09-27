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В МИД заявили, что 75 раундов санкций США против РФ не достигли результата

"Перезагрузка" двусторонних отношений закончилась в 2011 году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают, что США не добились никакого результата введением санкций против России, говорится в комментарии на официальном сайте ведомства.

"Санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением. С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", - отмечается в сообщении.

В МИД подчеркивают, что санкции для России не являются чем-то новым и решительно осуждают циничность и беспринципность политики Вашингтона.

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