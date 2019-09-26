В Петербурге будут судить лжетренера, обманувшего чиновников почти на 1 млн руб.

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербург рассмотрит дело в отношении местного жителя, обманувшего городскую администрацию почти на миллион рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры в четверг.

По версии следствия, в марте 2010 года фигурант дела представил поддельное удостоверение заслуженного тренера России в комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, чтобы получать ежемесячное пособие в размере более 6 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма ущерба для бюджета в результате мошеннических действий лжетренера составила более 900 тыс. рублей, следует из сообщения пресс-службы.

Прокуратура утвердила в отношении обвинительное обвинительное заключение по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере", дело передано на рассмотрение в суд.

По данным петербургского издания "Фонтанка", обвиняемым по делу является начальник филиала ЦСКА, подполковник запаса Михаил Соколов.