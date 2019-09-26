Недовольная пациентка избила врача скорой помощи в Петербурге

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге проводится проверка в отношении пациентки, которая напала на врачей скорой помощи, в результате чего фельдшер получила травмы.

"По факту нападения на сотрудника скорой помощи подано заявление в полицию. Фельдшера обслужили в стационаре и направили на амбулаторное лечение. Сейчас она на больничном. Также проводится служебная проверка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Городской станции скорой помощи.

Конфликт произошел в Елизаветинской больнице в ночь на четверг. Утром в соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как пациентка сначала оскорбляет медиков, а затем бросается на женщину-фельдшера.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пострадавшая работает в приемном отделении городской больницы №3. Она получила ушиб теменной области и левой кисти, ее состояние оценили как удовлетворительное.

На фельдшера напала 39-летняя жительница Петербурга Татьяна Лукина, которая в момент конфликта находилась в состоянии наркотического опьянения. Причиной агрессии, по данным источника, стало недовольство пациентки тем, что ее привезли в больницу. Скорую женщине вызвали сотрудники полиции.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что Лукина ранее судима за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Проверку по данному заявлению будет проводить Следственный комитет РФ (СКР).