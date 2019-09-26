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На Алтае дети "угнали" у родителей BMW и врезались в "ГАЗель"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в алтайском Рубцовске выясняют обстоятельства столкновения BMW и "ГАЗели", где одним из водителей оказался семилетний мальчик.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Алтайскому краю сообщили агентству "Интерфакс", что необычное ДТП произошло в четверг на трассе Рубцовск - Угловское.

Двое мальчиков взяли у родителей ключи от автомобиля BMW, стоявшего возле дома, и поехали на нем по улице. Около двух километров они двигались по частному сектору, после выехали на трассу Рубцовск - Угловское, где попытались развернуться, но столкнулись с "ГАЗелью". Водителю BMW оказалось семь лет, сказали в пресс-службе, не уточнив возраст второго ребенка.

Пострадавших в результате ДТП нет.

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции передали все материалы об этой аварии в подразделение по делам несовершеннолетних. По словам детей, они отправились на автомобиле в гости к своему брату.

Рубцовск Алтайский край

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