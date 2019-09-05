На Ставрополье школьники "угнали" авто у родителей и попали на нем в смертельное ДТП

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Пять подростков перевернулись на легковом автомобиле "Ока" в селе Дербетовка Ставропольского края, один из них погиб, сообщает управление ГИБДД по региону.

По предварительной версии, вечером в четверг, 5 сентября, пятеро школьников (учащиеся 7 и 9 классов местной сельской школы) решили покататься на автомобиле родителей одного из мальчиков, воспользовавшись тем, что их не было рядом.

На проселочной дороге несовершеннолетний водитель не справился с управлением и "Ока" перевернулась. "На месте ДТП скончался 13-летний мальчик - пассажир с переднего сидения, которого в момент опрокидывания выбросило из машины, еще двое школьников-пассажиров получили травмы, им оказана медпомощь", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении отметили, что степень ответственности несовершеннолетних и их родителей, допустивших самовольное использование легковушки, устанавливается следствием.