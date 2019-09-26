По делу о фиктивных медцентрах в Петербурге задержаны 11 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - По делу о мошенничестве в пяти фиктивных медицинских центрах в Петербурге были задержаны пять мужчин и шесть женщин, восемь подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Остальных следствие попроси арестовать. Установлено 12 эпизодов преступной деятельности задержанных, в результате потерпевшие потеряли в общей сложности 1,5 млн рублей.

Задержанным в зависимости от роли, которую определило следствие, вменяют мошенничество, покушение на мошенничество и организацию или участие в преступном сообществе.

Об уголовном деле и обысках у подозреваемых СКР сообщил 25 сентября. По версии следствия, подозреваемые открыли в городе медицинские центры "АнгелМед", "Роял Клиник", "Верба" и "Ювента", создали для них единый колл-центр и начали рекламировать эти центры в интернете. Они обзванивали пожилых людей, убеждали их, что им нужно срочно начинать лечить тяжелые заболевания и назначали дорогое лечение. Если у клиентов не было денег, их принуждали брать кредиты в банках, считает следствие. Потерпевшие думали, что общаются с опытными врачами и что их действительно лечат.