В Петербурге возбудили дело о фиктивных медцентрах

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении фиктивных медицинских центров, которые вынуждали пенсионеров брать кредиты на лечение несуществующих болезней. Дело расследуют по статье о покушении на мошенничество, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, этим долгое время занимались не меньше четырех организованных преступных групп. Они создали медицинские центры, в том числе "АнгелМед" (ООО "Ангелмед-Лесная"), "Роял Клиник" (ООО "Центр Косметики"), "Верба" (ООО "Верба") и "Ювента" (ООО "Гермес"), создали единый колл-центр и рекламировали эти компании в интернете.

Участники групп по общему плану обзванивали пожилых людей, убеждали их, что у них нашли всякие болезни, в том числе тяжелые и смертельные, и что им нужно немедленно начинать дорогое лечение. Если у клиентов не было денег, их принуждали брать кредиты в банках, считает следствие.

Потерпевшие думали, что общаются с опытными врачами, верили, что отказ от лечения опасен и соглашались взять кредит и лечиться.

Дело возбудили после того, как на личном приеме у председателя СКР Александра Бастрыкина две петербурженки рассказали, что что их пытались обмануть в центре "Верба". Они туда пришли для обследования. Им предложили срочное лечение разных заболеваний и уговаривали взять в кредит 125 тысяч рублей для льготного лечения. Они это сделать отказались. Позднее они узнали, что "Верба" обзванивает стариков, приглашает прийти и убеждает брать кредиты для лечения, которое на самом деле не проводилось.

Следствие выяснило 12 случаев обмана потерпевших, у которых подозреваемые в общей сложности забрали больше 1,5 млн рублей. Задержаны 11 человек и проведены обыски по сорока адресам.

По данным регионального МВД, от такого обмана в Петербурге пострадали не меньше 200 человек, который потеряли от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее об обысках в пяти медцентрах в Петербурге сообщила "Фонтанка.ру". По ее сведениям, в деле больше сорока фигурантов, а организатором схемы считается гражданин Израиля Михаил Фрайман.