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Пассажиры экстренно севшего в Хабаровске Boeing вылетят не раньше вечера

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Новый авиаборт из Японии, организованный вместо экстренно севшего Boeing, сможет вылететь из Хабаровска не раньше вечера 27 сентября, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"Пассажиры смогут улететь из Хабаровска не раньше чем через восемь часов. В настоящее время они размещены в международном терминале", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Boeing японской авиакомпании со 194 пассажирами на борту, следовавший по маршруту Вена - Токио совершил экстренную посадку в Хабаровске рано утром 27 сентября из-за технических проблем, никто из пассажиров не пострадал. За людьми вылетел новый авиаборт из Японии.

Хабаровский край

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