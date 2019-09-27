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"Известия" сообщили о планах запустить базу плательщиков ЖКУ к апрелю

Это упростит управляющим компаниям подачу исков в суд против должников

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РФ совместно с Госдумой РФ прорабатывает создание единой системы персональных данных плательщиков коммунальных услуг, в дальнейшем это упростит управляющим компаниям (УК) подачу исков в суд против должников, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Должников по ЖКХ станет проще привлечь к ответственности. В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг. Этот вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы", - говорится в публикации со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ.

В ведомстве изданию пояснили, что в электронную систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН - список сейчас обсуждается.

Сегодня у структур ЖКХ нет полной информации о жильцах, а без нее они в скором времени уже не смогут подать в суд на неплательщиков, отмечается в статье.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов в беседе с газетой сообщил, что создать базу данных плательщиков ЖКУ планируется к апрелю 2020 года.

По словам Пахомова, новую систему могут интегрировать в уже существующую государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ, которая была запущена в 2016 году. В ГИС ЖКХ собраны реестры лицензий УК, списки объектов жилищного фонда, есть личные кабинеты плательщиков и УК, а также другие данные, уточняет издание.

При этом замглавы Минстроя Максим Егоров подтвердил, что ГИС ЖК после необходимой доработки может стать платформой для новой базы данных, пишут "Известия".

Россия Минстрой Госдума

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