Что случилось этой ночью: пятница, 27 сентября

Перенос штаб-квартиры ООН, онлайн-архив советских военнопленных в Германии, драка со стрельбой на юге Москвы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидер Ирана Хасан Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. По его мнению, она должна располагаться в более безопасной и хорошей стране. Он отметил, что ООН - это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам организации.

- Германия передаст РФ данные о 500 тыс. советских военнопленных. Российский государственный военный архив сформирует на основе этих данных онлайн-архив. Предполагается, что в нем можно будет найти информацию о жизненном пути и месте смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения.

- Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Иран в разжигании насилия в Сирии. Он отметил, что оно усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы обеспечить политическое решение. Соответствующее заявление Помпео сделал в своем твиттере по итогам заседания так называемой Малой группы по Сирии, прошедшего в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- "Известия" сообщили о планах запустить базу плательщиков ЖКУ к апрелю. Это упростит управляющим компаниям подачу исков в суд против должников. В электронную систему могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН - список сейчас обсуждается.

- Два пассажира рейса Барнаул-Москва задержаны в "Шереметьево" за брань. По данным пресс-службы, два пассажира "безадресно выражались нецензурной бранью", один из них, предположительно, был в нетрезвом состоянии. Обоих доставили в дежурную часть. Правонарушителями оказались жители Москвы 1975 и 1965 г.р.

- В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой. В результате бытового конфликта со стрельбой из травматического пистолета пострадали четыре человека. Инцидент произошел на улице Красного Маяка.