Германия передаст РФ данные о 500 тыс. советских военнопленных

Российский государственный военный архив сформирует на основе этих данных онлайн-архив

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский государственный военный архив (РГВА) получит от Германии электронные копии документов около полумиллиона советских пленных времен Второй мировой войны и на основе этих данных сформирует онлайн-архив, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

"В четверг в Берлине было подписано Соглашение между Российским государственным военным архивом и Федеральным архивом Германии о передаче данных в рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные", - говорится в публикации.

Как пояснил изданию директор РГВА Владимир Тарасов, это совместный проект, в котором с российской стороны также участвуют министерство обороны РФ и корпорация ЭЛАР, а с немецкой стороны - Германский исторический институт в Москве, Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами.

По словам Тарасова, соглашение позволит России получить документы "примерно на 500 тыс. военнопленных", пишет газета.

В статье уточняется, что исполнителем работ по оцифровке документов и созданию поисковых баз данных выступает корпорация ЭЛАР. Сформировать онлайн-архив предполагается так, чтобы в нем можно было найти информацию о жизненном пути и месте смерти определенного человека, введя его фамилию, имя, отчество, год и место рождения, сообщает "Коммерсант".