В субботу из "китовой тюрьмы" выпустят еще 14 белух

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Начало операции по выпуску белух, остающихся в бухте Средняя в Приморье, начнется в субботу, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Выпуск очередной партии белух ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) начнет 28 сентября. Всего будет выпущено 14 животных, за которых ВНИРО заплатит четырем компаниям - отловщикам 38,5 млн рублей", - сказал Лисицын, ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Накануне институт сообщил, что белух, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, будут доставлять к месту выпуска по морю, на спецсудне. Животных планируется доставить в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края. Ожидается, что дорога от бухты до места выпуска займет около трех суток. Для белух подготовлены специальные ванны, в которых они будут комфортно себя чувствовать на протяжении всего маршрута.

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикреплённых к катеру, к месту выпуска - рядом с Шантарскими островами в Охотском море. Такая транспортировка морских млекопитающих на 1,8 тыс. км занимала около шести дней.

В институте уточнили, что изменение способа транспортировки и выпуска животных были вызваны паводком на Амуре, ухудшением состояния дорог в Хабаровском крае из-за ливней и закрытием ряда участков после их затопления. Из-за этого начало очередной операции по выпуску животных приходилось постоянно откладывать.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Впоследствии было решено выпустить всех морских млекопитающих на свободу.