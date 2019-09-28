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В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска

Дорога займет около трех суток, на борту корабля, предположительно, должны находится 14 животных

В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска
Белухи в адаптационном центре в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье закончили погрузку белух из "китовой тюрьмы" на судно "Владимир Сафонов", принадлежащее ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ), сообщил "Интерфаксу" в субботу ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

"Точное количество белух мы не знаем, потому что на судно нас не пустили. Операция была в закрытом режиме, на борту независимых наблюдателей не было", - сказал он.

По его словам, судно находилось достаточно далеко - в 500 метрах от берега. Эксперты наблюдали за погрузкой и снимали с берега.

Как отметил Таргулян, по информации ВНИРО, должны были погрузить 14 белух. Их перегружали по той же технологии, что и перегружали раньше на грузовики - подводили носилки, поднимали краном и переносили в ванну на палубе судна, рассказал он.

Погрузка животных продолжалась 2,5 - 3 часа. В ближайшее время судно должно отправиться в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края. Дорога до места выпуска займет около трех суток.

В РоссииВ субботу из "китовой тюрьмы" выпустят еще 14 белухЧитать подробнее

"Из всех животных, которые пережили зиму, отпустили меньше половины. Это внушает определенные опасения - успеют ли в этом году выпустить остальных? - добавил эксперт. - Мы очень надеемся, что из-за того, что судно начало возить по другой логистической схеме, смогут чаще и быстрее осуществлять перевозки".

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки. На четвертом этапе выпустили двух косаток и шесть белух.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморье китовая тюрьма Greenpeace Гринпис

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