В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска

Дорога займет около трех суток, на борту корабля, предположительно, должны находится 14 животных

Белухи в адаптационном центре в Приморском крае Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье закончили погрузку белух из "китовой тюрьмы" на судно "Владимир Сафонов", принадлежащее ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ), сообщил "Интерфаксу" в субботу ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

"Точное количество белух мы не знаем, потому что на судно нас не пустили. Операция была в закрытом режиме, на борту независимых наблюдателей не было", - сказал он.

По его словам, судно находилось достаточно далеко - в 500 метрах от берега. Эксперты наблюдали за погрузкой и снимали с берега.

Как отметил Таргулян, по информации ВНИРО, должны были погрузить 14 белух. Их перегружали по той же технологии, что и перегружали раньше на грузовики - подводили носилки, поднимали краном и переносили в ванну на палубе судна, рассказал он.

Погрузка животных продолжалась 2,5 - 3 часа. В ближайшее время судно должно отправиться в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края. Дорога до места выпуска займет около трех суток.

"Из всех животных, которые пережили зиму, отпустили меньше половины. Это внушает определенные опасения - успеют ли в этом году выпустить остальных? - добавил эксперт. - Мы очень надеемся, что из-за того, что судно начало возить по другой логистической схеме, смогут чаще и быстрее осуществлять перевозки".

Ранее перевозка животных из "китовой тюрьмы" осуществлялась по суше. Их везли в контейнерах на специальных большегрузных автомобилях до моря, а затем в море их тащили на специальных плотах, прикрепленных к катеру. Такая транспортировка занимала около шести дней.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море 90 белух и 12 косаток выловили для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. Первая партия состояла из двух косаток и шести белух. Вторым и третьим этапами вывезли еще по три косатки. На четвертом этапе выпустили двух косаток и шесть белух.