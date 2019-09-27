Защита обвиняемого в педофилии оренбургского священника обжаловала его арест

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат настоятеля обители милосердия в Оренбуржье Николая Стремского направил жалобу на избранную его подзащитному меру пресечения в виде ареста, сообщил представитель Ленинского районного суда Оренбурга агентству "Интерфакс" в пятницу.

"Жалоба поступила сегодня. Судья рассмотрит ее, примет решение о ее принятии или непринятии, после чего жалоба будет направлена для рассмотрения в Оренбургский областной суд", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что руководителю православной организации Свято-Троицкая Симеонова обитель Милосердия предъявлено обвинение в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ленинский районный суд Оренбурга арестовал его до 12 ноября. Также арестованы его дочь и зять, обвиняемые в незаконном лишении человека свободы.

По данным следствия, с января по август 2018 года Стремский "неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также совершил изнасилование одной из них". Следствие также установило, что приемная дочь священнослужителя Елена Стремская и ее супруг Виктор Щербаков в августе 2018 года заперли трех несовершеннолетних в гаражном помещении, где удерживали на протяжении продолжительного времени.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны семь несовершеннолетних и малолетних детей, находящиеся под опекой Стремского или удочеренные им.

Стремский отрицал вину, ссылаясь на то, что данные детей являются вымышленными. Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина он запрещен в священнослужении на время ведения следствия. Дело священника передано в Центральный аппарат Следственного комитета РФ.

В настоящее время один приемный и восемь опекаемых детей, живших в доме настоятеля, взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях Оренбуржья.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный Крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду и неповиновение полицейским.