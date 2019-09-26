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Со священником, обвиняемым в изнасиловании детей, арестованы его дочь и зять

Со священником, обвиняемым в изнасиловании детей, арестованы его дочь и зять
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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга арестовал двух родственников настоятеля Саракташской обители Оренбургской области Николая Стремского, воспитывающего около 70 приемных детей и заключенного накануне под стражу по обвинению в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетних.

Как сообщается на сайте суда, дочь Стремского и ее муж арестованы по обвинению в незаконном лишении свободы двух или более несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (п. "а", "д", "ж", ч.2 ст. 127 УК РФ).

Пострадавшие - семеро детей

По данным суда, самому руководителю обители милосердия предъявлены обвинения в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. "б" части 4 статьи 131), развратных действиях в отношении двух или более подростков, не достигших 16-летнего возраста (часть 3 статьи 135), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

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В администрации Саракташского района Оренбургской области "Интерфаксу" сообщили, что Стремский и его семья характеризовались "до этого случая положительно".

Как сообщалось накануне со ссылкой на видео из зала суда, потерпевшими по уголовному делу Стремского признаны семь семь несовершеннолетних и малолетних детей, находящихся под опекой настоятеля обители или удочеренных им.

Связи в криминальных кругах и недвижимость за границей

Ходатайствуя о его аресте, следователь сказал, что он "имеет обширные связи в правоохранительных органах, органах государственной власти и криминальных кругах". Кроме того, в суде стало известно, при при обысках у Стремского и его ближайшего окружения обнаружены документы о большом количестве дорогостоящей недвижимости в России и за рубежом. В СКР предположили, что на свободе священник может угрожать находящимся в зависимости от него потерпевшим и свидетелям, а также, обладая значительным количеством недвижимости за границей, может скрыться.

Сам обвиняемый и его защита просили поместить его под домашний арест, как он как является действующим священнослужителем и должностные лица по месту проживания характеризуют его исключительно положительно. Они обращали внимание суда на его миссионерскую деятельность и многочисленные ордена и госнаграды. Кроме того, адвокаты заявили, что в СИЗО запрещено носить православный крест, что "для священнослужителя немыслимо".

По словам защитников, Стремский отрицает вину и утверждает, что показания детей - это вымысел.

В СУ СКР по Оренбургской области воздержались от комментариев.

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина протоиерей Стремский был запрещен в священнослужении на время следствия.

Пьяная езда на "Мерседесе"

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией "Золотое сердце", среди учредителей которой были "Красный крест" и правительство РФ.

Спустя девять лет, в 2015 году, имя настоятеля Свято-Троицкой обители поселка Саракташ вновь попало в заголовки СМИ после того, как он был задержан за пьяную езду на "Мерседесе", попытку скрыться от полицейских и неповиновение им при задержании.

Оренбургская область Николай Стремский

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