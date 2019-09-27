Замглавы Минздрава допустил решение проблемы дефицита врачей в поликлиниках за два года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Решить проблему дефицита терапевтов и педиатров в поликлиниках можно за два года, если продолжить программу допуска к работе врачей без ординатуры, считает замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он написал об этом в телеграм-канале.

Он напомнил, что процедуру аккредитации таких специалистов ввели в 2016 году. "По данным федерального регистра медицинских работников за 2017-2018 год, на эти должности после прохождения аккредитации устроились 5,9 тысячи терапевтов и 3,3 тысячи педиатров", - написал чиновник.

"Подавляющее большинство" этих врачей продолжают работать, это означает высокую эффективность решения, добавил он.

"Если тенденция будет сохраняться, это позволит ликвидировать дефицит специалистов в первичном звене в течение следующих двух лет", - подчеркнул замминистра.

По данным Салагая, в российском здравоохранении трудится около 2 миллионов врачей и медсестер, с 2014 года количество врачей в поликлиниках увеличилось на 6,3 тысячи человек. Системе по-прежнему не хватает 22 тысячи врачей, в том числе 8,8 тысячи участковых.