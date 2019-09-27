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В Адыгее предотвратили теракт после проверок из-за нападения на колледж в Керчи

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Профилактика "колумбайн-сообществ", начавшаяся после трагических событий в Керчи, где студент колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении осенью прошлого года, позволила предотвратить теракт в Адыгее в этом году. Об этом сообщил начальник управления Генпрокуратуры в Южном федеральном округе Константин Сомов.

Нападения в школах

По его словам, после событий в Керчи были проведены масштабные мероприятия по Крыму. При проверке обнаружили 1,5 тыс. интернет-пользователей среди молодежи, которые пропагандировали "колумбайн-сообщества" и выступали за насилие в школе. "Все это было заблокировано, другого варианта противодействия интернет-ресурсам не было", - заявил Сомов в пятницу на заседании Совета при полпреде в ЮФО в Ростове-на-Дону.

Он отметил, что подобный опыт был успешно реализован в других регионах, что позволило предотвратить теракт, планируемый одним молодым человеком в Адыгее.

17 октября 2018 года в Керчи студент четвертого курса политеха Владислав Росляков устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 20 человек: 15 учащихся и пять сотрудников. Порядка 50 человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте, но позже переквалифицировали его на "убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Адыгея

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