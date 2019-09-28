Власти РФ не связывались с "Голосом Америки" на фоне проверки Госдумы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Голос Америки" (Voice of America, VOA) в курсе намерения комиссии Госдумы проверить ее на предмет иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, однако российские власти не обращались по этому вопросу к радиокомпании напрямую, сообщила "Интерфаксу" директор по связям с общественностью Бриджит Энн Серчак.

"Нам известно о недавнем заявлении российских властей относительно их планов по рассмотрению русскоязычного контента, созданного VOA и телевизионной и цифровой сетью Current Time", - сказала Серчак в ответ на запрос "Интерфакса".

Отвечая на вопрос, опасаются ли в "Голосе Америки" последствий для работы его сотрудников в России, она сообщила: "Поскольку никакие российские правительственные органы не связались с нами напрямую относительно этих планов, в полной мере влияние и последствия предлагаемой (депутатами - ИФ) попытки неизвестны".

"В то время, как мы тщательно изучим все сообщения в адрес VOA от любой официальной российской организации, мы по-прежнему привержены тому, чтобы и впредь служить надежным и авторитетным источником новостей для русскоязычной аудитории", - отметила она, отвечая на вопрос, готов ли "Голос Америки" дать пояснения в случае необходимости.

Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что комиссия проверит "Current Time", "Медуза", Русская служба BBC, МБХ Медиа, "Голос Америки", Радио "Свобода", а также компании Facebook и Google на предмет нарушения российского законодательства.