В Госдуме проверят статьи "Русской службы BBC", "МБХ Медиа", "Голоса Америки" и "Медузы" на нарушение закона

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ проверяет ряд СМИ на нарушение законодательства РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в пятницу.

"Я вам уже начал говорить, что в повестке у нас много вопросов, в том числе в работе остаются материалов в отношении таких медиаресурсов, как "Настоящее время" (Current Time - ИФ), "Медуза", Русская служба BBC, МБХ Медиа, "Голос Америки", Facebook и Google. И еще "Радио свобода" прозвучало в качестве того ресурса, которые мы должны в своей работе проверить на нарушение российского законодательства", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии.

О рассмотрении вопроса по поводу деятельности Facebook и Google стало известно ранее. Как сообщалось, представителей этих компаний пригласили на заседание, но в пятницу они не пришли.