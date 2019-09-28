Два теплохода с автомобилями столкнулись на реке Лене в Якутии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Якутии в результате столкновения двух грузовых теплоходов на реке Лене пострадал один человек, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 27 сентября в 22:40 по местному времени на левом берегу реки теплоход "СПН-865", следовавший по маршруту "Якутск - Нижний Бестях", столкнулся с теплоходом "СПН-858", двигавшимся в обратном направлении.

На борту обоих судов находились автомобили.

"В результате происшествия пострадал один человек из числа работников парома. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение. Теплоход "СПН-858" получил повреждения носовой части", - говорится в сообщении.

Органы местного следственного управления на транспорте СК РФ начали проверку по факту столкновения двух теплоходов, по ее результатам будет принято процессуальное решение.