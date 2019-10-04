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Паром с пассажирами и автомобилями сел на мель в Якутии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Паром с 20 автомобилями и 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Томпонском районе Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

По данным ведомства, на буксире с баржой сломался редуктор. Погибших и пострадавших нет.

"Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта редуктора", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, баржа стоит в 100 метрах от берега. У спасателей есть возможность доставить пассажиров на берег на трех моторных лодках, добавили в МЧС.

Для пассажиров организовано горячее питание, им предложили разместиться в гостинице.

Алдан Якутия

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