Паром с пассажирами и автомобилями сел на мель в Якутии
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Паром с 20 автомобилями и 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Томпонском районе Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
По данным ведомства, на буксире с баржой сломался редуктор. Погибших и пострадавших нет.
"Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта редуктора", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, баржа стоит в 100 метрах от берега. У спасателей есть возможность доставить пассажиров на берег на трех моторных лодках, добавили в МЧС.
Для пассажиров организовано горячее питание, им предложили разместиться в гостинице.