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В Еврейской автономной области потушили горящие вагоны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили три горящих железнодорожных вагона в Еврейской автономной области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что днем 29 сентября в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании грузовых вагонов в движущемся поезде. По предварительной информации, горел уголь. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик.

Движение поездов не прекращалось.

ЕАО Еврейская автономная область МЧС

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