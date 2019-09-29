В Еврейской автономной области потушили горящие вагоны

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные потушили три горящих железнодорожных вагона в Еврейской автономной области, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

Как рассказали в пресс-службе, в настоящее время проводится проливка. На месте происшествия выяснилось, что горели железнодорожные шпалы, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что днем 29 сентября в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании грузовых вагонов в движущемся поезде. По предварительной информации, горел уголь. Состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны были отцеплены и отбуксированы в тупик.

Движение поездов не прекращалось.