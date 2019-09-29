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Уголь загорелся в вагонах движущегося грузового состава в ЕАО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные в Еврейской автономной области тушат несколько вагонов с углем, которые загорелись во время движения состава, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

Как рассказали в МЧС, информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену днем 29 сентября. Грузовой железнодорожный состав был остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан, вагоны отцеплены, отметили спасатели.

Горящие вагоны отбуксировали в тупик. К тушению приступили пожарные расчеты из поселка Биракан.

Отмечается, что движение поездов не нарушено.

ЕАО Еврейская автономная область МЧС

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