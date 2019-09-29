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Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Этот закон вносит изменения в п. 28 ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ, согласно которому от выплаты НДФЛ освобождаются работники и пенсионеры, получающие от работодателя материальную помощь. Теперь к ним добавились студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры, получающие матпомощь от своей образовательной организации.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Владимир Путин Налоговый кодекс

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