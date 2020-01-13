Депутаты предложили освободить от НДФЛ граждан с зарплатой ниже двух МРОТ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Депутаты от ЛДПР направили в правительство для отзыва законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ граждан, доход которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, рассказал депутат Ярослав Нилов, соавтор инициативы.

С 1 января 2020 года МРОТ составил 12 130 рублей, поэтому граждане, которые получают заработную плату менее 24 260 рублей, могут быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, "что будет стимулировать потребление в стране, позволит сократить социальные расходы государства в связи с увеличением реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества, а также значительно уменьшит расходы на администрирование налогов для такой группы лиц", говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты сослались на данные Росстата о том, что во втором квартале 2019 года в стране проживало 18,6 млн человек с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности), или 12,7% от всего населения, против 12,5% годом ранее. Это "говорит о том, что количество бедных в нашей стране растет, а не снижается", указали они.

Законодатели напомнили, что во втором квартале прошлого года прожиточный минимум был установлен на уровне 11 185 рублей. "Если эту цифру еще увеличить, то бедных станет больше, а если уменьшить - то меньше, но сами люди, которые стоят за этими цифрами, бедными или малоимущими быть не перестанут без реальных мер поддержки", - говорится в записке.

Освобождение от уплаты НДФЛ граждан с зарплатой не более двух МРОТ станет эффективной мерой поддержки малоимущих, считают авторы проекта. Такой подход, по их словам, "частично предусматривает введение "прогрессивной" шкалы налогообложения по НДФЛ в зависимости от доходов налогоплательщиков".

Депутаты допускают возможные проблемы в региональных бюджетах "из-за выпадающих доходов от НДФЛ", но считают, что решить важные стратегические задачи, которые поставил президент, без затрат федерального бюджета сейчас уже не получится.

Они также сослались на зарубежный опыт: например, в Германии НДФЛ не взимается с граждан, чей годовой доход составляет менее 8820 евро на человека (то есть 17 640 евро для супружеской пары). В пересчете на рубли это составляет 51 450 рублей в месяц.

Другие соавторы законопроекта - Игорь Лебедев и Борис Пайкин.