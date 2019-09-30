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В отставку ушел замглавы Росморречфлота

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев снял с должности замруководителя Росморречфлота Виктора Вовка, сообщила пресс-служба правительства. Чиновник решил уйти по собственному желанию.

В Росморречфлоте Вовк работал с 2010 года, в последнее время он курировал внутренний водный транспорт. До того он был гендиректором ОАО "Ростовский порт".

О возможной скорой отставке Вовка ранее сообщил "Коммерсантъ". По его сведениям, чиновник может стать вице-губернатором Ростовской области. В Росморречфлоте его может заменить бывший первый замглавы ФГБУ "Канал имени Москвы" Владимир Аборнев, говорят источники издания в отрасли.

По данным газеты, в правительстве обсуждают разделение должностей главы Росморречфлота и замминистра транспорта, которые сейчас совмещает Юрий Цветков. Эту идею поддержал глава Минтранса Евгений Дитрих, говорят источники "Коммерсанта". Цветков останется заместителем Дитриха, а Росморречфлот возглавит другой человек.

Росморречфлот Минтранс Дмитрий Медведев Виктор Вовк Юрий Цветков Евгений Дитрих

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