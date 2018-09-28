Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) РФ.

Соответствующее распоряжение от 27 сентября опубликовано на сайте правительства.

В четверг "Ведомости" писали, что Тарасенко могут предложить должность заместителя министра транспорта РФ. В последние несколько дней он был в Москве, где встречался с сотрудниками администрации президента и помощником президента Игорем Левитиным, говорил источник издания, близкий к руководству Приморского края. До назначения врио губернатором Приморского края чиновник занимал должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

Как сообщалось ранее, результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, прошедшего 16 сентября, в которых участвовал Тарасенко (выдвигался "Единой Россией"), были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Его конкурентом во втором туре был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил сахалинского губернатора Олега Кожемяко новым временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. Тот подтвердил свое намерение участвовать в выборах губернатора.