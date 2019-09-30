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Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Осло назвало информацию норвежских СМИ о российском спецназе на Шпицбергене фейком и грубой провокацией.

"Изложенная в статье "Aldrimer.no" 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в фейсбуке.

В посольстве отметили, что рассматривают публикацию "как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России".

"Не исключаем также, что данный вброс является неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных Сил", - добавили в дипмиссии.

Специализирующееся на вопросах обороны и безопасности Скандинавии издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и ее союзников по НАТО ранее сообщило о замеченных на территории Шпицбергена российских спецназовцах.

По данным издания, российский спецназ в Норвегии занимался изучением местности и важных объектов инфраструктуры.

Норвегия РФ

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