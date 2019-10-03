Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии "апофеозом беспринципности"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 3 октября назвала "массированными антироссийскими вбросами" и "апофеозом беспринципности" сообщения СМИ о высадке российского спецназа на Шпицбергене.

Она высказала мнение, что авторы публикаций отошли не только от профессиональной этики, "но вообще от профессиональных норм журналистики".

Она не исключила, что публикация могла быть приурочена к торжественным мероприятиям в честь 75-летия освобождения Северной Норвегии бойцами Красной армии. Эти мероприятия намечены на конец октября.

27 сентября норвежское издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и других стран НАТО сообщило, что на Шпицбергене были замечены российские спецназовцы, которые изучали там местность и особенности инфраструктуры.

Российское посольство в Осло назвало эту информацию фейком и провокацией, цель которой - насаждать в обществе образ врага в лице России или оправдать необходимость дополнительных бюджетных средств на борьбу с "российской угрозой".

"Новая газета" 2 октября, ссылаясь на скриншоты постов чеченских спецназовцев в соцсетях, учитывая датировку, данные геолокации и комментарии, написала, что бойцы этого подразделения с 2016 года работают в Арктике, в том числе в норвежской ее части.