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Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - 63% россиян считают, что иностранные языки учить необходимо, 31% - что их знать хорошо, но без этого можно обойтись, 5% - что в этом нет необходимости, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 26 сентября по телефону среди 1600 человек. 93% опрошенных считают, что полезнее всего знать английский, 48% - китайский, 32% - немецкий.

В топ-5 перспективных иностранных языков также вошли французский (21%) и испанский (9%).

На вопрос, какие преимущества дает такое знание, 36% ответили, что это помогает общаться с иностранцами, 34% - в поездках за границу, 33% - полезно в работе. В 2014 году такие ответы дали 28% опрошенных, 16% и 22% соответственно.

Только 5% респондентов сказали, что владеют английским в совершенстве, наиболее высок такой процент в возрастной группе от 18 до 24 лет. Еще 31% опрошенных по-английски читают, переводят и могут объясниться в быту. Еще 27% сказали, что знают несколько английских фраз. 39% сказали, что английским не владеют.

Немецким в совершенстве владеет 1% опрошенных, еще 14% на нем читают и могут объясниться в быту, 53% немецкого совсем не знают.

Совершенным знанием французского похвастаться не смог никто, 3% россиян на нем читают и имеют разговорные навыки, не знают - 84%.

Далее следуют итальянский, испанский, китайский, японский и арабский языки.

Знание иностранного языка опрошенные применяют, чтобы прочитать инструкции или этикетки на иностранных товаров (42%), для просмотра иностранных интернет-сайтов (38%), в поездках (27%) и при обучении (27%).

74% россиян не планируют в ближайший год изучать иностранные языки, 17% будут совершенствовать имеющиеся знания, 9% планируют начать учить язык "с нуля".

ВЦИОМ

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