Медведев поздравил "Интерфакс" с 30-летним юбилеем

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил "Интерфакс" с юбилеем, отметив динамичное развитие агентства на протяжении трех десятилетий, использование в работе новых медийных форматов и технологий.

"Интерфакс" по праву входит в число наиболее цитируемых российских СМИ. Важно, что агентство динамично развивается, предлагает новые медийные форматы, активно использует цифровые технологии", - говорится в поздравлении Медведева, поступившем в "Интерфакс".

Премьер РФ подчеркивает, что "основанный на рубеже эпох, "Интерфакс" стал первым в истории нашей страны негосударственным информационным агентством".

"За короткий период корреспонденты "Интерфакса" совершили революцию в сфере СМИ, создали уникальный, по-настоящему свободный и современный журналистский стиль. Они всегда находились в эпицентре главных событий, освещали их максимально быстро и компетентно, а иногда рисковали жизнью, чтобы честно и беспристрастно рассказать о происходящем в России и за рубежом", - пишет Медведев.

"Неслучайно "молнии" "Интерфакса" с нетерпением ждали во всем мире", - отмечает глава правительства.

Медведев подчеркивает, что на протяжении 30 лет журналисты "Интерфакса" "остаются верны главным принципам информационной журналистики: оперативности, точности, достоверности".

"Авторитет и популярность "Интерфакса" - это результат большого труда вашего замечательного коллектива. Талантливые журналисты, редакторы, обозреватели, вы умеете подавать новости интересно, ярко, нестандартно. И, безусловно, служите образцом высокого профессионализма для коллег в медиасообществе", - отметил Медведев.

Глава правительства пожелал журналистам "Интерфакса" "крепкого здоровья, процветания, успехов и всего самого доброго".