Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов "Интерфакса" с 30-летием, отметив лидирующие позиции агентства на информационном рынке, в том числе, за счет использования передового опыта в сфере цифровых технологий.

"Важно, что вы пристально следите за ключевыми изменениями и трендами в информационной работе. Грамотно применяете собственные идеи и внедряете передовой мировой опыт, включая цифровые технологии, при этом храня приверженность лучшим традициям предшественников, ветеранов агентства", - говорится в поздравительной телеграмме президента, поступившей в "Интерфакс".

Путин отмечает, что 30-летие "Интерфакса" - "знаменательная дата для вашего агентства, для общественной жизни всей страны". "Одно из первых независимых СМИ современной России, "Интерфакс" всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внес большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики", - написал президент.

"Профессиональный успех в столь сложной динамичной сфере, как массмедиа, зависит, прежде всего, от сотрудников. От умения общаться и "схватывать на лету", открытости и ответственности, творческого отношения к делу, "легкости на подъем", трудолюбия и целеустремленности. Всеми этими качествами ваш коллектив обладает в полной мере", - считает глава государства.

Путин подчеркивает: "Благодаря таким корреспондентам, обозревателям, редакторам сегодня "Интерфакс" продолжает добиваться значимых результатов, занимать лидирующие позиции".

"Убежден, что ваш коллектив, в котором немало молодых талантов, будет и впредь держать руку "на пульсе" событий, поставлять подписчикам оперативную и достоверную информацию. Совершенствоваться и реализовывать интересные перспективные проекты", - говорится в поздравлении президента.

Путин пожелал коллективу "Интерфакса" здоровья, удачи и новых ярких достижений.