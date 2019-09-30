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Российские призывники стали старше

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Число 18-летних призывников, пополняющих российскую армию, за шесть лет сократилось на восемь процентов, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Как заявил Бурдинский на брифинге в Москве, число граждан, в возрасте 20 лет и старше, призванных в армию с 2013 года, наоборот, возросло более чем на 11%.

"Анализ качества пополнения, направленного в войска, показал, что в результате повышения привлекательности военной службы увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Осенний призыв в армию РФ стартует 1 октября и заканчивается 31 декабря.

Евгений Бурдинский Минобороны РФ

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