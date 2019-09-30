В Петербурге прекратили дело о гибели от ВИЧ удочеренной священником девочки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении родителей несовершеннолетней девочки, умершей от последствий запущенной ВИЧ-инфекции в Петербурге.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в понедельник, дело в отношении Юрия и Елены Сычевых, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности, прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Ходатайство о прекращении заявила сторона защиты, подсудимые и гособвинитель не возражали.

Как сообщалось, в августе 2017 года умерла 10-летняя девочка, удочеренная семьей петербургского священника Юрия Сычева. Ребенок был ВИЧ-инфицированным, смерть наступила от тяжелого иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний в результате отказа приемных родителей от своевременного лечения. По данным СКР города, супруги Сычевы намеренно уклонялись от лечения девочки.

Дело слушалось в закрытом режиме.