В РФ с 1 октября начнется эксперимент по маркировке сигар и табака

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В РФ с 1 октября начинается эксперимент по маркировке табачной продукции, на которую пока не распространяются средства идентификации. Ее обязательная маркировка предусмотрена с 1 июля 2020 года.

Эксперимент предусмотрен постановлением правительства, подписанным 26 сентября. В его рамках будут маркироваться сигары, сигариллы (тонкие сигары), биди (индийские сигареты-самокрутки), кретек (сигареты, на треть заполненные измельченной гвоздикой), табак курительный, трубочный, жевательный, нюхательный, а также табак для кальяна.

Эксперимент продлится по 30 июня 2020 года. Министерству промышленности и торговли поручено дважды оценить его результаты и представить до 29 февраля и до 1 июня 2020 года доклады в правительство.

Оператором эксперимента определено "Оператор-ЦРПТ", которое будет участвовать в нем на безвозмездной основе.

Сейчас в РФ действует обязательная маркировка сигарет и папирос цифровыми кодами data matrix. Производство этой продукции без марок запрещено с 1 июля 2019 года. Продукция, произведенная до введения обязательной маркировки, может продаваться до 1 июля 2020 года.