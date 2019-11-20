Эксперты попросили правительство приостановить введение маркировки продукции в РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС) направил в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева письмо, в котором выражает "крайнюю обеспокоенность решением правительства о масштабной маркировке товаров" и просит приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, требование маркировать которые еще не вступило в силу.

Копия письма направлена и главе Минпромторга Денису Мантурову. Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", его авторы считают, что перед введением маркировки не были оценены будущие затраты отраслей и ее влияние на рост себестоимости продукции и рост инфляции.

"Исходя из первоначальных целей внедрения маркировки - сокращение объемов незаконного оборота промышленной продукции - включение в перечень тех или иных товаров, подлежащих обязательной маркировке, должно подтверждаться исследованиям и анализом информации о доле незаконной продукции на конкретном товарном рынке и ожидаемым эффектом от внедрения маркировки", - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что в ходе многочисленных обсуждений с представителями Минпромторга и оператором цифровой маркировки - "Центром развития перспективных технологий" (ЦРПТ) - поднимался широкий круг вопросов, связанных с обоснованием и внедрением маркировки, но на большинство из них не было получено исчерпывающих ответов. "Основным фактором, вызывающим серьезные сомнения в целесообразности и эффективности маркировки, является несоответствие планов по ее реализации заявленным целям", - говорится в письме.

Его авторы подчеркивают, что "с учетом сложных экономических условий и задач по увеличению темпов роста ВВП любые инициативы, ведущие к новым дополнительным затратам производителей, требуют глубокого анализа, в том числе с учетом влияния на конкурентоспособность на внешних рынках".

В связи с этим МЭС просит правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС России, ЦРПТ и отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение незаконной торговли. Совет также просит до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению маркировки новых категорий товаров, для которых требование обязательного нанесения средств идентификации не вступило в силу.

Критика системы маркировки

Одним из первых за введение обязательной маркировки только после проведения оценки ее целесообразности высказался Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Тот факт, что в соответствии с распоряжением правительства маркировка "молочки" будет в обязательном порядке введена с 1 июня 2020 года, в союзе назвали небрежным и поспешным подходом.

"Молочная отрасль является одной из самых сложных отраслей в производстве и логистике, с короткими сроками годности продукта, сотнями форматов упаковки и более чем двумя тысячами заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы в установленные сроки", - заявил генеральный директор союза Артем Белов.

Такая мера, как введение обязательной маркировки всех категорий молочных продуктов, имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат, считают в союзе. По его оценке, нововведение потребует от отрасли 25 млрд рублей капитальных затрат на покупку оборудования для нанесения маркировки, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки продукции в 20 млрд рублей без НДС. При этом доля контрафактной продукции, произведенной с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку, на молочном рынке составляет всего 0,01%.

"Предполагается, что маркировка направлена на сокращение фальсификации на продовольственном рынке, но точных данных о ее доле на каждом рынке нет. К примеру, в ходе недавнего обсуждения введения маркировки питьевой воды звучали разные цифры, информация не была детализирована", - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

По его словам, рыбоперерабатывающие предприятия накопили большой опыт взаимодействия между поставщиками и торговлей при внедрении системы электронной ветсертифкации "Меркурий", при которой потребовалось ввести маркировку логистических партий рыбной продукции. "Это очень трудоемкий процесс, на введение которого потребовалось почти четыре года. И, тем не менее, не все смогли перейти на индивидуальную маркировку логистических единиц, - сказал он. - А чтобы дойти до единицы продукции, что предусматривает обязательная маркировка, уровень проблем возрастает на порядок".

"Если, к примеру, говорить про нашу отрасль, то для контроля маркировки при приеме товара торговлей потребуется вскрытие каждой логистической единицы. Таким образом, идея замаркировать каждую единицу товара может привести к тому, что это станет либо профанацией - замаркируем, но проверять маркировку никто не будет, либо - если начнут проверять, то существенно увеличится время на приемку товара в торговой сети", - заявил он.

Озабоченность участников продовольственного рынка разделяют и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Речь, прежде всего, идет о дублировании систем маркировки "Честный знак" ЦРПТ и электронной ветсертифкации "Меркурий", а также об "определенных трудностях в обсуждении этих вопросов, возникающих на уровне органов государственной власти", отметил представитель ассоциации Илья Власенко.

"В целом, сейчас ритейл уже работает с обеими системами, но их дублирование приводит к значительным финансовым и трудозатратам", - сказал он.

Между тем в ЦРПТ считают завышенными опасения союзов, подписавших письмо. "Большинство из подписантов письма МЭС - союзы, представляющие отрасли, на которые маркировка еще не распространяется. Возможно, в этом причина опасений союзов и завышенные ожидания по вложениям (в маркировку - ИФ) и росту цен", - говорится в комментарии оператора системы маркировки.

Какие товары маркируют в России сейчас

В настоящее время в России действует обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции, обуви и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий. Проводятся добровольные эксперименты по маркировке остальных групп лекарственных препаратов для медицинского применения, а также духов и туалетной воды, изделий легкой промышленности, шин, фотоаппаратов, велосипедов и некоторых других товаров.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

Оператор системы - "Центр развития перспективных технологий". ЦРПТ является совместным проектом USM Holding (50%), ГК Ростех (25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка объединяет 11 общероссийских союзов и ассоциаций производителей и поставщиков продтоваров и сырья, 3 ассоциации, представляющие федеральные и региональные торговые сети и малоформатную торговлю, а также ТПП РФ и Союз потребителей России.