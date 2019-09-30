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Школьник умер на уроке физкультуры в Горном Алтае

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Республике Алтай проверяют обстоятельства гибели ученика 10-го класса Чойской средней школы, который потерял сознание на уроке физкультуры, сообщает пресс-центр республиканского управления СК РФ.

По данным следствия, утром в понедельник школьник выполнял упражнение на перекладине и плохо себя почувствовал. Когда он потерял сознание, ему оказали первую помощь учитель физкультуры и школьный фельдшер, однако спасти подростка не удалось.

Сейчас следователи и криминалисты опрашивают одноклассников погибшего, его родителей и сотрудников школы. Тело подростка направлено на судебную медэкспертизу. Также сотрудники СКР выясняют, обследовали ли состояние здоровья школьника до того, как его допустили в спортзал.

республика Алтай

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