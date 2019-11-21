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В Крыму школьник умер на уроке

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ученику 10-го класса одной из школ Крыма резко стало плохо во время урока. Об этом сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе исключили криминальный характер произошедшего и предположили, что причиной ухудшения состояния могли стать личные переживания: недавно погиб отец школьника.

Трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района на западе Крыма 20 ноября.

Крым

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