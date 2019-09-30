АФК "Система" выкупила свои акции почти на 200 млн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Система-Финанс", структура ПАО АФК "Система" выкупила по программе buyback 15,581 млн акций корпорации (0,161% капитала) на 198,1 млн рублей, сообщила АФК.

На прошлой неделе компания сообщала, что ее "дочка" выкупила 9,138 млн акций корпорации на сумму 119,9 млн рублей.

АФК в сентябре объявила о программе обратного выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций в рамках программы не превысит 300 млн. Она будет проводиться до 29 февраля 2020 года, до выкупа 300 млн акций или пока не закончится выделенная на выкуп сумма, в зависимости от того, что наступит прежде.

Корпорация тратит на программу собственные средства. Выкупленные акции она направит в том числе на мотивацию менеджмента.