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АФК "Система" выкупила свои акции почти на 200 млн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Система-Финанс", структура ПАО АФК "Система" выкупила по программе buyback 15,581 млн акций корпорации (0,161% капитала) на 198,1 млн рублей, сообщила АФК.

На прошлой неделе компания сообщала, что ее "дочка" выкупила 9,138 млн акций корпорации на сумму 119,9 млн рублей.

АФК в сентябре объявила о программе обратного выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций в рамках программы не превысит 300 млн. Она будет проводиться до 29 февраля 2020 года, до выкупа 300 млн акций или пока не закончится выделенная на выкуп сумма, в зависимости от того, что наступит прежде.

Корпорация тратит на программу собственные средства. Выкупленные акции она направит в том числе на мотивацию менеджмента.

АФК Система

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