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АФК "Система" проведет обратный выкуп акций на 3 млрд рублей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - "АФК "Система" запустила программу выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей. Выкупленные бумаги АФК направит на общекорпоративные цели, в том числе на программу мотивации менеджмента, говорится в пресс-релизе компании.

Максимальное количество выкупленных акций не превысит 300 млн штук.

Buyback будет проводиться до 29 февраля 2020 года, либо до достижения предела в 300 млн выкупленных бумаг или исчерпания выделенной на выкуп суммы, в зависимости от того, что наступит раньше. Выкуп может продолжаться как в "открытый", так и "закрытый" периоды для АФК "Система" на протяжении вышеуказанного срока.

Buyback проведет "дочка" АФК - "Система-Финанс". Для выкупа акций будут использованы собственные средства, увеличения долговой нагрузки не планируется, сказал "Интерфаксу" представитель корпорации.

АФК Система

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