В Кремле опровергли сообщения об очередном повышении пенсионного возраста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об очередном повышении пенсионного возраста в России.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать высказывание члена экспертного совета общественной организации "Деловая Россия" Владислава Жуковского о том, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении пенсионного возраста еще на три года.

"Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", - сказал Песков, посоветовав обратиться к автору этого заявления.

О том, что власти якобы обсуждают очередное повышение пенсионного возраста, Жуковский заявил в интервью интернет-изданию "Свободная пресса" ранее в сентябре. По его словам, предполагается повысить возраст выхода на пенсию до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента РФ Владимира Путина проект реформы был смягчен. В частности, для женщин решено было повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет вместо 63-х. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.