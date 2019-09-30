Поиск

В Кремле опровергли сообщения об очередном повышении пенсионного возраста

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения об очередном повышении пенсионного возраста в России.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать высказывание члена экспертного совета общественной организации "Деловая Россия" Владислава Жуковского о том, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении пенсионного возраста еще на три года.

"Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", - сказал Песков, посоветовав обратиться к автору этого заявления.

О том, что власти якобы обсуждают очередное повышение пенсионного возраста, Жуковский заявил в интервью интернет-изданию "Свободная пресса" ранее в сентябре. По его словам, предполагается повысить возраст выхода на пенсию до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента РФ Владимира Путина проект реформы был смягчен. В частности, для женщин решено было повысить возраст выхода на пенсию до 60 лет вместо 63-х. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му.

Дмитрий Песков Владислав Жуковский Деловая Россия

Новости

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Путин поздравил "Интерфакс" с 30-летием

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения

Россияне назвали английский и китайский языки самыми перспективными для изучения
Дело Павла Устинова

Росгвардец, заявивший о вывихе плеча из-за Устинова, пожаловался на травлю в интернете

Посольство РФ в Осло опровергло сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');