Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 15.07В России 746 369+6 422В мире 13 323 530+220 240

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, в частности, об увеличении с 30 до 35 лет возраста лиц, считающихся молодежью, заявил замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

На заседании профильного подкомитета в Госдуме по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму он пояснил, что "сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет"

Сенатор также сообщил, что "критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка".

По словам Варфоломеева проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции РФ рабочей группой, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Госдумы.

Совет Федерации Совфед Александр Варфоломеев

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку

Губернатор Фургал рассказал ОНК, что от него требовали подать в отставку
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Сторонники арестованного губернатора Фургала снова вышли на улицы Хабаровска

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Замгендиректора "Почты России" стал фигурантом уголовного дела

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Госдума одобрила поправку о трехдневном голосовании

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Новой возможной датой проведения "Бессмертного полка" назвали сентябрь

Транзитом санкционки через Россию займется "дочка" оператора "Платона"

Добровольцы получат по 100 тыс. руб. за участие в испытаниях вакцины от COVID-19

За сутки в России выявлено 6422 новых случая COVID-19

За сутки в России выявлено 6422 новых случая COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');