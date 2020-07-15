Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, в частности, об увеличении с 30 до 35 лет возраста лиц, считающихся молодежью, заявил замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

На заседании профильного подкомитета в Госдуме по физической культуре, спорту, делам молодежи и туризму он пояснил, что "сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет"

Сенатор также сообщил, что "критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка".

По словам Варфоломеева проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции РФ рабочей группой, в которую вошли как сенаторы, так и депутаты Госдумы.