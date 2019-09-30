Энергетики устранили масштабный блэкаут в Чечне

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полтора часа потребовалось энергетической компании "Чеченэнерго" для восстановления электроснабжения на части Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, сообщает в понедельник пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ").

"К 21:10 мск специалисты АО "Чеченэнерго" вернули свет в дома всех потребителей. Энергоснабжение жителей сел Ачхой-Мартановского и Сунженского районов осуществляется в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в 19:37 по Москве 30 сентября в зоне операционной деятельности управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". В результате без света остались около 100 тысяч человек. Энергетики работали, несмотря на наступившую темноту.