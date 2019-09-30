Поиск

Энергетики устранили масштабный блэкаут в Чечне

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полтора часа потребовалось энергетической компании "Чеченэнерго" для восстановления электроснабжения на части Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, сообщает в понедельник пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ").

"К 21:10 мск специалисты АО "Чеченэнерго" вернули свет в дома всех потребителей. Энергоснабжение жителей сел Ачхой-Мартановского и Сунженского районов осуществляется в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в 19:37 по Москве 30 сентября в зоне операционной деятельности управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ "Самашки-ГРП-110". В результате без света остались около 100 тысяч человек. Энергетики работали, несмотря на наступившую темноту.

Чеченэнерго Чечня МРСК Северного Кавказа

Новости

Что произошло за день: понедельник, 30 сентября

Бывший заммэра Москвы Росляк стал финансовым директором "Роскосмоса"

Пригожин отказался комментировать введенные против него санкции США

Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США

Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Устинова в СМИ

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Эксперты спрогнозировали рост цен в российских отелях после 1 октября

Неизвестный угнал и разбил служебную машину министра ЖКХ Крыма

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него

Глава Калмыкии вступился за нового руководителя Элисты после митинга против него
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');