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Электроснабжение в оставшихся без света районах Чечни восстановлено

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Электрики восстановили электроснабжение в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах Чечни, сообщает Минэнерго РФ.

"Трансформатор Т-1 включен на ПС 110 кВ "Самашки" в 21:15 мск, части потребителей подано напряжение. Произведены переключения в сети 35-110 кВ и всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 71 тыс. жителей Чечни остались без света из-за нарушения электроснабжения.

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