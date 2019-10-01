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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Приморья

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали во вторник землетрясение в Японском море, у побережья Приморского края, сообщил агентству "Интерфакс" представитель информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.

"В 3:56 произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр землетрясения находился на глубине 308 км. Угрозы цунами нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг землетрясения располагался в 89 км от поселка Ольга и в 362 км от Владивостока.

В населенных пунктах подземный толчок не ощущался.

Владивосток

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