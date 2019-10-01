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Четверть молодых россиян понадеялись на помощь родителей в поиске работы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Почти четверть (24%) россиян в возрасте до 21 года убеждены в том, что родители должны помогать им искать работу через знакомых и родственников, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Кроме того, согласно результатам исследования, 6% молодых соискателей на рынке труда готовы доверить родственникам телефонные переговоры с работодателем, 4% респондентов считают, что родителям необходимо ходить вместе с ребенком на собеседование.

Между тем, 42% представителей "поколения Z" уверены, что родители не должны помогать детям в трудоустройстве.

В ходе опроса также стало известно, что три четверти респондентов самостоятельно ищут работу или подработку. Согласно результатам исследования, 11% респондентов трудоустраиваются, либо находят возможность подработки с помощью родственных связей.

Опрос был проведен 14-19 августа 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 14 лет до 21 года в 370 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.

Superjob.ru

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