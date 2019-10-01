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Красноярского экс-министра соцполитики заподозрили в краже денег на подарки ветеранам

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики Красноярского края, подозреваемой в мошенничестве при закупках подарков для ветеранов ко Дню Победы.

По предварительной версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и несколько подчиненных ей должностных лиц министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили из бюджета 2 млн рублей. Деньги были выделены на покупку подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении краевого управления СКР.

Отмечается, что в ходе доследственной проверки бывший министр свою причастность к совершению преступления отрицала.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года ФСБ задержала троих сотрудниц Минсоцполитики региона, подозреваемых в присвоении бюджетных средств, выделенных на подарки ветеранам ВОВ. При обысках в квартирах чиновниц были обнаружены и изъяты чайники и мультиварки, совпадающие по спецификации с техникой, которая приобреталась в прошлые годы для подарков ветеранам.

Министром социальной политики региона до октября 2018 года была Галина Пашинова, она не вошла в состав нового правительства.

Красноярский край

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