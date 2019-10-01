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ЕСПЧ присудил 55 тысяч евро избитому в полиции пермяку

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 55 тысяч евро компенсации Алексею Пастухову из Перми, который стал инвалидом первой группы, после того, как в феврале 2011 года его пытали в полиции. Об этом сообщили в фонде "Общественный вердикт", юристы которого с 2013 года представляют интересы пострадавшего.

Суд признал, что полицейские незаконно его задержали, подвергли бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а государство нарушило его право на справедливое расседование и компенсацию.

По данным фонда, в ночь на 6 февраля 2011 года Пастухова задержали после того, как он вечером пытался по ошибке открыть дверь чужой квартиры. Перед тем он отметил удачную сделку и по пути домой перепутал свой дом с соседним. Жильцы вызвали полицию. На следующие сутки матери Пастухова сообщили, что его доставили в больницу с инсультом после того, как он упал в подъезде соседнего дома. Затем выяснилось, что он был госпитализирован из отделения полиции, где больше десяти часов он оставался без медицинской помощи.

"Врачи городской клинической больницы N4 зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, длительный коматозный период, гематомы по всему телу, включая паховую область и половые органы, ожоги от сигарет, на запястьях - следы сдавливания наручниками", - говорится в публикации на сайте "Общественного вердикта".

После этого Пастухов несколько месяцев провел в больнице, не сразу начал узнавать родных, ослеп на один глаз, у него начала развиваться деменция и начались эпилептипческие припадки. Он признан недееспособным.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкому вреда здоровью бизнесмена было возбуждено не по первому заявлению и закрыто в феврале 2014 года. Мотовилихинский райсуд Перми в том же году назначил Пастухову 50 тысяч рублей компенсации вместо требуемых 4 млн рублей. После этого семья потерпевшего обратилась в ЕСПЧ. Суд коммуницировал их жалобу в 2017 году.

Пермь Алексей Пастухов Общественный вердикт МВД

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