ЕСПЧ присудил троим оренбуржцам компенсацию за пытки в полиции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека во вторник вынес решения в интересах троих жителей Оренбургской области по жалобам на пытки в милиции и полиции, а также неэффективное расследование этих инцидентов. Об этом сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

Как отмечается, страсбургские судьи признали, что в отношении всех троих заявителей Российская Федерация нарушила статьи Европейской конвенции, гарантирующие запрет пыток и жестокого обращения, а также право на эффективное расследование. "В связи с этим каждому пострадавшему была присуждена компенсация морального вреда: Алексею Аверкиеву и Александру Богданову государство выплатит 19 400 евро (каждому - ИФ), Владимиру Прыткову - 39 700 евро", - говорится в пресс-релизе.

"В связи с сегодняшним решением ЕСПЧ мы будем добиваться от национальных следственных органов проведения эффективного расследования жалоб наших заявителей на пытки в полиции", - приводятся в сообщении слова юриста КПП Екатерины Вансловой.

Житель Бузулука Оренбургской области Аверкиев обратился в "Комитет против пыток" за юридической помощью в январе 2009 года с жалобой о том, что 26 декабря 2006 года был задержан сотрудниками милиции у себя дома в качестве подозреваемого и помещен под стражу в СИЗО. В ходе следственных действий в региональном УБОП 19 мая 2008 года его "избили сотрудники милиции якобы за то, что он слишком медленно знакомился с материалами уголовного дела".

За время прокурорской проверки по жалобе Аверкиева на незаконное насилие со стороны милиционеров было вынесено четыре отказа в возбуждении уголовного дела, три из которых были признаны незаконными, отмечают правозащитники.

Второе постановление ЕСПЧ вынесено в интересах Богданова, над которым в октябре 2011 года "в течение двух суток издевались в отделении полиции №3 Оренбурга". Как отмечается в пресс-релизе, "издевательства прекратились спустя 39 часов, когда Богданов согласился признать себя виновным в убийстве своего знакомого".

В ходе проведения проверки сотрудниками следственного отдела было вынесено семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, шесть из которых отменялись либо в порядке надзора, либо в результате жалоб и обращений, подаваемых юристами Комитета против пыток.

Третий оренбуржец, в интересах которого страсбургские судьи вынесли сегодня решение, - Прытков обратился за юридической помощью в Комитет против пыток 9 июля 2010 года.

По данным правозащитников, 19 мая 2010 года его задержали на рабочем месте и доставили в отдел милиции сотрудники оперативно-розыскной части №2 уголовного розыска УВД по Оренбургской области, где "избивали и издевались над ним около четырех часов, требуя дать показания, как он вместе с братом занимался угоном автомобилей, либо заплатить взятку за то, чтобы он в этом деле, в отличие от брата, был только свидетелем".

Не добившись признательных показаний, оперативники были вынуждены отпустить Прыткова.

Несмотря на многочисленные ходатайства о проведении следственных действий и жалобы на бездействие следственных органов, подаваемые правозащитниками в интересах Прыткова, дело неоднократно прекращали с мотивировкой "за отсутствием события преступления", говорится в сообщении.

Во всех трех случаях виновные в пытках так и не были найдены и наказаны, подчеркивают правозащитники.